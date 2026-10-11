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洛杉磯道奇隊即將在明（12）日迎來與密爾瓦基釀酒人隊的國聯冠軍賽首戰。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）於今（11）日賽前記者會上明確表示，雖然老將羅哈斯（Miguel Rojas）先前因腰部不適退場，但目前復原情況良好，預計將進入26人名單。同時，由於7戰4勝制的長途征戰，道奇的陣容將做出「減1野手、多1投手」的調整，這也意味著韓國好手金慧成在道奇的季後賽之旅恐劃下句點。資深內野手羅哈斯在分區賽對陣勇士隊的比賽中，因腰部不適退場，不過羅伯斯今日受訪時帶來好消息：「剛才跟他聊過，他看起來狀態不錯。他將會隨隊移動，預計會進入國聯冠軍賽名單。」隨著系列賽拉長為7戰4勝制，道奇決定將投手名額由分區賽的12人增加至13人，並裁減1名野手。羅伯斯解釋，考慮到長途作戰，能吃下2至3局的長中繼投手至關重要：「這能在投手陣容出現狀況時降低風險。釀酒人打線左右打相當均衡，因此比起左右投，我們更看重誰能在中低張力局數吃下多局數。」目前右投米勒（Bobby Miller）、希恩（Emmet Sheehan）以及左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）都是熱門的登錄人選。隨著野手名額被迫縮減，美媒《California Post》分析指出，分區賽僅在第4戰9局下替補二壘防守的金慧成，將是被移出名單的首選。由於道奇陣中其他替補野手在分區賽皆有擊出安打或選到關鍵保送等貢獻，欠缺打擊發揮機會的金慧成處境相當不利。更殘酷的是，美媒《The Athletic》也認為即使羅哈斯因傷無法進入26人名單，金慧成同樣無法留下來。《The Athletic》分析表示，若羅哈斯無法獲得醫療許可，道奇更傾向於升上弗里蘭（Alex Freeland）作為替補首選。雖然弗里蘭本季打擊率僅.234，但能夠勝任內野所有位置，也具備代跑的價值，且道奇球團整季對弗里蘭的順位一直排在金慧成之前。事實上，金慧成先前能夠進入分區系列賽名單，很大程度是靠運氣。例行賽最後階段，道奇為了觀察捕手拉辛（Dalton Rushing）的傷勢，將弗里蘭下放至3A，導致弗里蘭受限於大聯盟球員重新登錄的天數規定（野手需滿10天），進而失去分區系列賽的參賽資格。如今隨著登錄限制解除，道奇在調度上重新回歸長期設定的優先順序。若無重大意外發生，金慧成今年秋天的季後賽驚奇之旅，恐怕將停留在第4戰那短短1局的二壘防守，遺憾告別十月戰場。