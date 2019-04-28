蔡英文不會缺電說　盧秀燕：請說清楚講明白

總統蔡英文昨(27) 日參加廢核大遊行，重申台灣不會缺電，會達成非核家園目標。台中市長盧秀燕受訪表示，蔡總統說台灣不會缺電，是因為民進黨禁掉核電以後，大量使用煤電跟火力發電，用的是中部人的肺在發電，所以對中部人來講太不公平了。

盧秀燕指出，中火十部機組都是煤電，那換句話說，就要告訴我們不用核電，那可以直接替代的能源在哪裡？在這種情況下，使用煤電、火力發電，就是犧牲中部人的健康。

盧秀燕表示，全世界的主流都是反煤電，所以歐洲許多國家在2030年、也就是11年後，規劃禁止煤電。根據報導，英國更計畫在2023年不用煤電，用煤電本來就是最不環保、最影響民眾健康的一種發電方式，所以蔡總統應該說請楚講明白，她現在是不是用煤電、火力發電當作國家主要的發電能源？是不是在用中部人的肺在發電？這個要跟中部人說清楚講明白。

另外，市議員張耀中質疑，筏子溪綠美化造景台中字樣少了「台」，批評市府是否「去台保中」？對此，盧秀燕表示，請不要再意識形態。台中是台灣的中部，台灣的中心，有人說筏子溪是台中市的門戶，所以在任內一定要積極進行筏子溪整治跟綠美化。既然台中是台灣的中心，所以坐高鐵一進來台中就要讓大家看到台灣的中心：台中到了，中字中間有個心的圖騰，就是代表我們的台中。

台中也常簡稱「中市」，過去大家都沒有問題，所以請不要再意識形態。如果這樣意識形態下去，像議員是台中一中畢業，不只是「中」，還有「一中」咧，外界會認為這是故意找麻煩，所以我覺得台中最不缺的就是意識型態，不要用意識形態來攻擊台中，也不要用意識形態來影響我們的生活，讓台中遠離政治。

盧秀燕說，台中，指的就是就是台灣的中部、中心，坐高鐵進來，看到一個大大的「中」和大大的「心」，就知道台中到了，這就是我們的意象。