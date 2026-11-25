五月天主唱阿信將於12月6日在台北小巨蛋舉辦《ΛSHIN Λ:LIVΞ阿信．創作現場｜不見不散》個人演唱會，門票於今（25）日中午 12:06 在拓元售票系統正式開賣，官方日前也公布座位圖及票價4500 / 4200 / 3800 / 3200 / 2800 / 2200 / 1800 / 800。值得一提的是，這次演唱會僅有1場，讓不少粉絲擔心搶不到票，《NOWNEWS今日新聞》替讀者們整理完整搶票攻略，並提醒大家搶票前必須先註冊拓元會員並進行手機驗證，且每人限購4張，另外這次購票僅限信用卡付款，購票前請先確認信用卡額度是否足夠，以免白忙一場。
僅有1場！五月天阿信小巨蛋演唱會今搶票
五月天休團期間，主唱阿信將於12月6日在台北小巨蛋舉辦個人演唱會，過去五月天開唱總創下場場秒殺的驚人紀錄，此次阿信僅開1場、約莫容納1萬名觀眾，堪稱「地獄級」的搶票難度，消息一出讓不少五迷焦慮不已。今日門票正式於拓元售票系統開賣，首先必須加入拓元會員並完成手機驗證，驗證通過方可開始購票，未完成驗證者恕無法購票，建議提早完成。
搶票前先看這 付款僅限信用卡、刷卡後別按上一頁
另外，每人每場限購4張，開賣當日僅限電腦配位，無法自行選位。值得一提的是，以往搶票成功可選擇ATM 虛擬帳號或是信用卡付款，然而此次購票付款方式僅限「信用卡付款」，包括VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡（無法使用AE、大來卡），因此提醒大家購票前請先確認信用卡額度是否足夠，進入刷卡頁面後，也請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗。
當信用卡付款後出現「回傳授權結果失敗」請洽原交易商家確認此筆交易是否成功；出現「商家交易資料有誤」訂單無法進行付款作業，請洽原交易商家。不論顯示訊息為何，都請務必登入並到訂單查詢頁面，確認訂單狀態。若顯示「刷卡失敗」的讀者也別心急，11/25開賣當天12:06至12:36之間刷卡失敗之訂單，會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，屆時請至訂單查詢中依照訂單顯示之資料，在指定時間內完成付款，逾期付款者此訂單將取消不予保留。
拓元售票購票流程：
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五月天休團期間，主唱阿信將於12月6日在台北小巨蛋舉辦個人演唱會，過去五月天開唱總創下場場秒殺的驚人紀錄，此次阿信僅開1場、約莫容納1萬名觀眾，堪稱「地獄級」的搶票難度，消息一出讓不少五迷焦慮不已。今日門票正式於拓元售票系統開賣，首先必須加入拓元會員並完成手機驗證，驗證通過方可開始購票，未完成驗證者恕無法購票，建議提早完成。
搶票前先看這 付款僅限信用卡、刷卡後別按上一頁
另外，每人每場限購4張，開賣當日僅限電腦配位，無法自行選位。值得一提的是，以往搶票成功可選擇ATM 虛擬帳號或是信用卡付款，然而此次購票付款方式僅限「信用卡付款」，包括VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡（無法使用AE、大來卡），因此提醒大家購票前請先確認信用卡額度是否足夠，進入刷卡頁面後，也請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗。
當信用卡付款後出現「回傳授權結果失敗」請洽原交易商家確認此筆交易是否成功；出現「商家交易資料有誤」訂單無法進行付款作業，請洽原交易商家。不論顯示訊息為何，都請務必登入並到訂單查詢頁面，確認訂單狀態。若顯示「刷卡失敗」的讀者也別心急，11/25開賣當天12:06至12:36之間刷卡失敗之訂單，會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，屆時請至訂單查詢中依照訂單顯示之資料，在指定時間內完成付款，逾期付款者此訂單將取消不予保留。
- 購票前請先加入拓元會員並完成手機號碼驗證。
- 點選「立即購票」後，選擇需要購買的場次點選「立即訂購」。
- 選擇「電腦配位」陸續選擇張數、輸入驗證碼、閱讀服務條款並於同意後勾選、確認張數。（輸入完驗證碼後，毫不猶豫接續按下「Tab」、「空白鍵」、「Enter」，結束後就會直接進入轉圈圈階段，還可以省下勾選「會員條款」的時間，記者實測後確實提升不少速度！）
- 選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選「下一步」 。