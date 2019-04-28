今日天氣／各地多雲至晴 中部以北午後有雨

今（ 29 ）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東偶有零星雨，主要降雨在午後這段期間，中部以北山區及東北部地區都有機會；氣溫方面，白天氣溫較高，西半部高溫普遍在 32 、 33 度，東半部高溫 31、32 度，局部地區包括內陸、盆地及縱谷有機會更高一些，民眾外出需多補充水分並注意防曬，以避免中暑。

12 年前情斷郭台銘 全是因劉嘉玲說了「這句話」

鴻海董事長郭台銘近日宣布要參選 2020 總統，透露妻子曾馨瑩相當不諒解，甚至還離家出走。時常都能創造話題的郭台銘，在 12 年前曾與港星劉嘉玲傳過緋聞，曾擔任郭台銘特助的前主播蕭裔芬在《大尋寶家》透露，劉嘉玲當年曾對郭台銘說：「我配不上你！」使得這段緋聞無疾而終。

曾馨瑩回家了！郭台銘深夜臉書曝「做了 3 件很棒的事」

鴻海董事長郭台銘日前透露太太曾馨瑩不滿他參加國民黨總統初選，因而「離家出走」，27 日曾馨瑩終於從日本散心結束返台，而郭台銘則在深夜於臉書上 PO 文，表示這個周末他做了 3 件很棒的事，都與選舉無關，其中一點特別提到了太太曾馨瑩，他表示：「我的美女老婆回家了，感謝她選擇用理解的方式支持了我！」

國民黨臉書遭罵翻 小編趕緊道歉讚民進黨減稅政策滅火

中國國民黨的臉書 27 日有一篇善意提醒報稅的貼文，內容雖然搭上最近的電影《復仇者聯盟》，但一席「彈指之間，我們口袋裡的錢即將被政府收走了！」比喻不當被網友罵翻。國民黨臉書昨日貼文道歉，最後還不忘放棄成見，大讚民進黨的減稅政策。

罕見談到前夫張承中 Selina 承認有「觀念差異」

藝人 Selina （任家萱）和星座專家唐綺陽，因為一起主持新談話節目《女人 28 》培養出好默契， Selina 26 日上唐綺陽的直播節目，罕見聊到前夫張承中（阿中），直言就算離婚了，也沒有因此恨男方。

「世界尊敬的百大日本人」 貞子、蒼井空都上榜

美國著名新聞周刊《 Newsweek 》日文版最新一期 4 月 30 日號，相隔十年再度發表「世界尊敬的百大日本人」排行榜，選出了 10 年來最受矚目、影響力的日本天才、鬼才及異才，除了大家熟知的大聯盟球員鈴木一朗、花式滑冰選手羽生結弦、搞笑藝人渡邊直美外，最令人意外的，莫過於因為電影《七夜怪談》爆紅，號稱恐怖片經典女王－貞子。有趣的是，報道引述「貞子」表示，對於得獎感到十分榮幸。

機車踏板驚見「神秘黑盒」 他提醒快報警：碰了下場超慘

若有不屬於自己的物品突然出現在機車踏板上，可得小心了！一名高雄網友日前在臉書上表示，27 日下午他發現自己的機車踏板上無意間多了一個氣泡墊包起來的「神秘黑盒」，下意識覺得不對勁，趕緊報警處理；雖然最後證實是虛驚一場，但他仍提醒其他網友，若遇到這種情況「趕快報警、千萬不要觸碰」，否則下場可能會很慘。

妙齡女坐博愛座！正義魔翁狂嗆「敗類、不要臉」結局超慘

捷運或公車上的「博愛座」究竟誰才有資格坐？許多人都有不同看法，爭議也始終不斷。新北市一名 71 歲陳姓老翁，日前因不滿在公車上看到一名 20 多歲陳姓女子坐在博愛座，竟然當場怒罵她：「不要臉！沒家教！社會敗類！」等不堪字眼，讓因為身體不舒服而坐博愛座的陳女感到相當委屈，怒對老翁提告。陳翁事後矢口否認罵人，不過由於整個過程都被旁觀民眾給拍下，最後新北地檢署依公然侮辱罪嫌將陳翁起訴。

NBA ／林書豪次輪首戰登場 暴龍靠雷納德狂砍 45 分獲勝

NBA季後賽次輪，暴龍昨（ 28 ）日主場迎戰 76 人，一哥 Kawhi Leonard 狂砍 45 分 11 籃板，加上 Pascal Siakam 挹注 29 分，終場暴龍以 108:95 拿下系列賽首勝。華裔球星林書豪則在最後 3 分 14 秒上場，留下 1 籃板 1 失誤​。

MLB ／陳偉殷復活！中繼 2 局無失分 馬林魚仍不敵費城人

邁阿密馬林魚昨（ 28 ）日作客費城，與同區戰績第一的費城人交手，我國左投陳偉殷相隔近一周再度上場投球， 6 局下登板中繼 2 局沒有失分，費城人此役展現優勢火力，即使馬林魚比賽後段苦力追趕，最終仍以 9:12 落敗。