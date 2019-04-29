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烏克蘭喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）才當選總統，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「欺負」他是政治素人，隨即放話要發放俄羅斯護照給烏克蘭公民，藉機收買人心。澤連斯基回嗆「別浪費時間」，因為俄羅斯公民權利就是放棄自由的權利，沒人想要，他會捍衛烏克蘭的自由到底。澤連斯基還表示，將向遭受最多苦難的俄羅斯人民提供公民身分。

外電報導，普亭對烏克蘭的野心勃勃已經是路人皆知，俄羅斯總統普亭上週簽署1項法令，向烏克蘭東部的分離主義領土居民提供俄國護照，還說考慮擴展到所有烏克蘭人。希望加速烏克蘭的分裂，像吞併克里米亞那樣坐收漁翁之利。

雖然是政治素人，但澤連斯基並不是省油的燈，他在28日的活動上表示，他不相信他的同胞會接受這個提議，他勸俄羅斯不要浪費時間試圖引誘烏克蘭公民。

隨後澤連斯基在臉書上，分別以烏克蘭文與俄文向莫斯科當局喊話，表示烏克蘭人明白，所謂俄羅斯公民權利，代表「參與和平示威遭到逮捕的權利」，以及「被剝奪參與自由選舉的權利」。

澤連斯基強調，烏克蘭是擁有言論自由、自由的媒體與網路的國家，烏克蘭人是「生活在一個自由國家裡的自由的人們」，國家主權不可分割，人民享有自由、尊嚴和榮譽，不應該被人用威脅的語言，用軍事與經濟壓力來打交道。他強調，會捍衛烏克蘭的自由民主到底，庇護所有願意為自由而戰的人。

此外，澤連斯基還反嗆普亭，聲稱想要烏、俄關係正常化，只有等俄羅斯放棄佔領克里米亞後才可望實現。他還聲稱要向遭受專制與腐敗政權的人民提供烏克蘭公民身分，尤其是現今最痛苦的俄羅斯人，要普亭別再浪費時間收買烏克蘭人了。

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