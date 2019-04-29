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西班牙28日舉行國會大選，「社會主義工人黨」(PartidoSocialista Obrero Español)贏得123個席位，先前與之聯合執政的極左派的新政黨「我們可以」(Podemos)，則得到42個席位，加起來還差11個席位，才能在國會全體350席中過半。

右派大黨「人民黨」(Partido Popular)則從原本的137席跌到65席，慘敗收場。中間偏右的「公民黨」(Ciudadanos)則得到57席。

這次大選也是西班牙自1975年結束專政後，首度有極右翼政黨擠進國會。反對多元文化、反對女性主義並主張限制移民的「聲音黨」(Vox)得到24席。儘管該黨拒絕被貼上極右翼的標籤，但其反移民與反穆斯林的立場，與歐洲其他國家的極右翼政黨並無二致。該黨希望修正反性別暴力法案，並且反墮胎、反同性婚姻。批評者認為，該黨是長期統治者佛朗哥(Francisco Franco)的法西斯遺緒反撲。

中間偏左的「加泰隆尼亞共和左翼」(Esquerra Republicana de Catalunya)，則得到15席。該黨領袖璜克拉斯(Oriol Junqueras)因為領導2017年加泰隆尼亞獨立，遭判刑25年，現今還在牢獄之中。

以目前的局勢，領導「社會主義工人黨」的現任總理桑切斯(Pedro Sanchez)，可以選擇延續與極左派的「我們可以」聯合執政，也可以拉攏中間政黨。然而，單靠與極左派結盟並不足以過半。若想同時與中間偏右的「公民黨」合作，「我們可以」又已表態不同意。

西班牙在2015年12月的大選，結束左右兩大黨單獨過半的局面，當時「人民黨」雖仍為第一大黨，但始終無法取得其他政黨的支持而組閣；後來西班牙國王委任國會第二大黨「社會主義工人黨」組閣，依舊失敗收場。面對僵局，西班牙只好在2016年6月26日重新改選國會，但各黨得票比例變動不大，但「人民黨」的拉霍伊(Mariano Rajoy)成功組閣。然而在2018年6月，未能擁有國會過半支持的拉霍伊，遭到不信任投票下台，原本在野的「社會主義工人黨」領袖桑切斯成為總理。

「加泰隆尼亞共和左翼」與「聲音黨」的得票斬獲則互為因果。加泰隆尼亞十幾位領袖都因獨立運動而受到監禁、判刑，激起同情加獨人士的投票行動；而反對獨立運動的人士，也有不少因此將選票灌給極右派的「聲音黨」。

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