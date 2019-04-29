前立法院長王金平將在5月6號到8號，以「祭祖」名義前往中國大陸，並可望和國台辦主任劉結一在廈門會面。王金平表示，祭祖尋根不應受到政治的阻隔，如果與劉結一見面需要提到「中華民國」，他當然會提到。

王金平在今（29）日上午召開記者會，說明「祭祖尋根」之旅的背景，宣布參加國民黨總統初選的王金平表示，依據台閩的傳統習俗，面臨人生重大事項時，都應返鄉祭祖，敬稟祖先，祈求祖先庇佑。他指出，既然已發下宏願，誓言完成先賢「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」的願景，實踐「台灣安全，兩岸和平，社會安定，經濟發展」的承諾，追求「讓人民過上好生活，讓年輕人擁有美好前景」的大未來，當然必須稟告列祖列宗。

王金平訂於5月6日啟程，與家族及各地王氏宗親共九十餘人，同赴福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祭祖，並拜訪宗親，預計5月8日返台。王金平表示，祭祖尋根不應受到政治的阻隔，而文化溯源，更將成為建構兩岸和平的橋樑。

媒體詢問，此行會不會見到劉結一以外的中國大陸官員、會不會談到參選總統的事？王金平表示，此行主要是尋根祭祖，至於會不會與其他人士見面，「客隨主便」，有什麼安排會再向大家報告。

媒體詢問會不會在致詞稿中提到「中華民國」？王金平表示，此行沒有談到政治，在場合上如果有需要，當然會提到中華民國。他表示，這趟大陸行回來會跟國人做完整的報告。