前行政院長賴清德今（29）日中午在臉書直播，特地放上粉絲送的「台灣版美國隊長」，他表示，這美國隊長公仔是粉絲自己做的，這名粉絲希望他能像美國隊長一般，帶領團隊保護台灣人。

賴清德28日出席「用行動帶來希望」高雄場簽書會，大批民眾熱情捧場，還有鐵粉送上美國隊長的公仔為他加油，這公仔還印有「台灣」字樣。賴清德今天中午的直播就讓美國隊長入鏡，希望爭取網民的支持。

賴清德表示，這公仔是粉絲自己做的，這名粉絲希望他能像美國隊長般，帶領團隊保護台灣人；賴還說，參選以來所到之處都受到民眾許多的鼓勵與支持，每一聲加油、鼓勵及支持，都是支持他堅定走下去的力量。

賴清德指出，有支持擔心他選舉太佛系，會被邊緣化，但他認為佛系就是「說好話、讀好書、行好事、做好人」，這符合他先前提出的「五不原則」、「君子之爭」的理念，也呼籲支持者不要攻擊、謾罵對手，否則會被移花接木造成對手攻擊的目標。

賴清德強調，自己是鄉下長大的孩子，一直是真誠待人，也相信整個初選，一定能讓選民支持實事求是的賴清德，要對國人要有信心，大家都厭倦互相攻擊、意識形態對抗的選舉模式，大家一定要誠實面對台灣的問題。

賴清德強調，對於整個競選當中大家的寶貴意見，未來當選後都會一項一項推動，他要大家都放心，也要對這次選舉有信心，也要大家對台灣有信心，因為「真正的力量在民間」。