日本職棒火腿隊今(29)日主場對戰軟銀鷹，兩隊平成年間最後一次交手形成打擊戰，「台灣大王」王柏融此役續扛第5棒指定打擊，1局下就敲出2分打點二壘安打，可惜兩打席打完就被換下場，終場火腿6:9落敗，為球隊平成最後一戰劃下句點。

王柏融前兩戰沒有安打表現，還吞下5次三振，僅有1次觸身球上壘，不過王柏融此役1局下首打席就有表現，2人出局一、二壘有人的情況下，瞄準東浜巨一顆伸卡球，敲出外野牆前落地的二壘安打，一口氣送回2分。

火腿在3局下持續開火，大田泰示安打上壘之後，中田翔在2出局時敲出本季第5轟，將比數拉開至4分領先，不過軟銀4局上也反撲，Alfredo Despaigne、内川聖一安打，最後捕手甲斐拓也補上二壘安打，送回2名跑者。

雖然火腿以鶴岡慎也的強迫取分再下1分，不過上沢直之在5局上遇到亂流，安打、保送之後被攻佔二、三壘時，Despaigne敲出2分打點安打，隨後内川聖一、上林誠知接連安打攻佔滿壘，這時甲斐從加藤貴之手中敲出2分打點安打，軟銀6:5將比分逆轉。

5局下跑者攻佔一、三壘，火腿將王柏融換下場，派出老將田中賢介代打，他也不負眾望敲出追平安打，只是6局上加藤貴之也遇亂流，之後軟銀的今宮健太從洋投Johnny Barbato手中敲出直擊中外野的安打，再度要回領先，9局上軟銀上林誠知再添2分砲，終場以3分之差擊敗火腿。

王柏融此役2打數1安打，終於終結8打數無安打的低潮，打擊率來到2成77。今天是火腿先發上沢直之本季最慘烈一役，4.2局投球被敲9安打、送2保送，失6分責失分，打擊率從賽前的2.67飆升至3.98。