2019第一屆「波士頓台灣影展」5月26、27日將在劍橋麻省理工學院正式開幕。影展片單充分呈現台灣創作的自由和社會多元風貌。6部精采台灣紀錄片彼此激盪，一次滿足觀眾對好電影的想望，其中《我們的青春在台灣》與《那個靜默的陽光午後》的起步，就是從新北市紀錄片獎的短片獎金開始拍攝。

「波士頓台灣影展」是一群波士頓在地的台灣青年所發起，選出藝術成就高且觀眾喜愛的台灣新電影，介紹給波士頓觀眾。另外，團隊構思影展理念，希望在回應海外僑社尋求文化根源之餘，讓影展更具有世界性，讓海外離散亞裔社群和美國多種族族裔社會也能一同關注台灣電影，產生深度對話。



波士頓台灣影展新聞聯絡人蕭明華說，策展團隊今年選出6部具有生命反思深度的台灣紀錄片，為波士頓觀眾演出生命對話三重奏，6部影片剛好描述了人生從年輕到死亡的三個不同階段的旅程：《疾風魅影•黑貓中隊》和《我們的青春在台灣》，以「告白青春」為題，描繪相隔40年不同世代青年為家國赴湯蹈火的情懷和大環境的無奈。

《後勁：王建民》和《紅盒子》，以「剖白夢想」為題，述說中年成名後面對家庭矛盾和對理想的堅持；《那個靜默的陽光午後》和《看不見的台灣》，以「明白慈悲」的理念和幽默喜劇手法，表現超越生死和歷史創傷的精神關懷。

新北市新聞局長蔣志薇表示，今年的6部紀錄片，其中《我們的青春在台灣》與《那個靜默的陽光午後》的起步，就是從新北市紀錄片獎的短片獎金開始拍攝，新北市政府對紀錄片長期的支持與推廣，讓很多台灣優質的紀錄片逐漸在海外嶄露頭角，未來新北市也非常樂於與海外影展做合作，透過影片一起推動城市交流。

第一屆波士頓台灣影展，希冀能在波士頓打造全新台灣電影文化意象，建構起多重層次的生命對話空間。並逐步為台灣電影注入世界性，成為台灣電影海外拓荒者，為台片在美國東岸創造更多可能。想要一起經歷生命對話旅程的觀眾，不可錯過。