日本天皇的換代儀式將於周二（4月30日）在東京登場，明仁天皇明早將在皇宮皇居賢所及皇靈殿舉行「宮中三殿」之禮，先向祖先稟報退位，日本時間下午4點則會跟皇后美智子一起在皇居正殿舉行202年來，日本首次的「退位禮正殿之儀」，並最後一次以天皇身份對國民發表談話，周三（5月1日）凌晨一到，德仁將即位為新天皇，日本正式改元「令和」。換句話說，明仁在子夜之前，仍是在位天皇。

周二的退位儀式將有300多人到場，包括皇室成員、日本首相安倍晉三的三權首長、閣僚、地方公共團隊等。明仁天皇會跟帶有歷代天皇三神器之中的劍和曲玉的侍衛一同進場，之後帶著國璽和玉璽的侍衛會緊接著進場。當侍衛把劍、曲玉、國璽、玉璽放在御案上後，安倍將會站到天皇面前，宣布依據2017年6月訂定的特別法，天皇退位，再以國民身份，向天皇致上感謝之意。隨後天皇會向國民發表最後談話，結束後與待衛及皇室人員一起退場。

5月1日凌晨鐘聲一響，德仁將正式即位成為新天皇，明仁變成上皇，美智子變成上皇后，日本時間當天早上10點半，將在皇宮松之間舉行登基大典，11點11分德仁將首次以天皇身份公開發表談話，首相安倍晉三也會再次代表日本國民發言。

依照日本皇室傳統，天皇登基大典除其配偶及女性官員外，其餘女性不得參加。

5月4日新天皇德仁將會在皇宮陽台，公開向日本民眾問好。10月22日將會舉行新天皇的加冕儀式，屆時將會邀請各國政要參加，還會有儀仗隊伍穿越整個東京市區。