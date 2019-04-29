高雄市長韓國瑜今（ 29 ）日召開記者會公布去年競選高雄市長的選舉經費細目，親上火線說明，回應國民黨前立委蔡正元「收了吳敦義 4,000 萬競選經費」的爆料，並要求蔡道歉。然而，部分人士將焦點放在韓國瑜 1.29 億元的選舉捐贈收入，認為不符合礦泉水與滷肉飯的訴求。對此，政治評論員謝寒冰認為，韓國瑜已經很省了！

韓國瑜在記者會上透露，去年競選高雄市長的選舉捐贈收入總額 129,149,779 元，支出 114,087,536 元，其中個人捐款占總捐款收入淨額約 87% ，總筆數 2,240 筆，個人捐款平均每筆金額為 4,813 元。營利事業捐款佔總捐款收入淨額約 9% ，總筆數 160 筆，營利事業捐款平均每筆金額為 72,698 元。

政治評論員謝寒冰在臉書發文指出，韓國瑜一公佈選舉捐款收入，馬上有人酸滷肉飯加礦泉水要 1.29 億這麼貴！？還拿陳其邁只花 7,100 萬而且還虧錢來說嘴…

謝寒冰表示，滷肉飯加礦泉水指的一直都是沒有花錢動員、參加造勢活動的人都是自動自發，對比的是陳其邁造勢活動上，每次大批搭著遊覽車領豪華便當的「冷靜」群眾。謝寒冰並嘲諷地說，「綠營支持者向來有閱讀障礙，永遠不會也不想搞懂這一點。」

謝寒冰強調，選舉看板、文宣、競選團隊、各式廣告林林總總都要花錢，高雄幅員又是台北市的 10 倍大，稍微懂選舉的都知道，「韓國瑜支出 1 億 1 千多萬根本超省！」謝寒冰分析，那是因為韓選舉起步非常晚，以及基本主打非傳統的網路選戰所致。反觀陳其邁早在選前一年就有選舉看板，民進黨內初選更是超級激烈，正式競選時無論看板、文宣、競選總部與團隊人數都遠多於韓國瑜，廣告數量也超過許多，結果花費居然只有韓國瑜的六成多？謝寒冰質疑，「有台灣價值買東西就會自動打折嗎？」