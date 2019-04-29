Google 母公司 Alphabet 定於週一收盤後，公布第一季財報。接受 Refinitiv 調查的分析師平均預估，該公司第一季營收為 373 億美元，較去年同期上升 20%。

預估淨利上升 6.5% 至 75 億美元。

幾家大型科技公司於 2019 年初的強勁表現，讓分析師大感意外。例如，臉書與亞馬遜公布獲利均高於華爾街預期。

投資人亦注意中美貿易談判發展。紐約時報報導，美國財政部長梅努欽說，雙方的協商已進入最後階段。

原油期貨週一下跌，持續川普總統呼籲 OPEC 增產所引發的跌勢。

川普於上週五說：「汽油價格下跌了，我打電話給 OPEC。我說你們得壓低油價。」

上週，美國原油期貨觸及每桶 66.50 美元高點，至今已下跌 5.4%。

週一，紐約原油價格下跌 0.5%。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨於平盤水準進行整理。

歐洲股市於早場交易中，大多下跌。德國與法國股市均下跌約 0.3%。

亞洲股市今日收盤錯綜。恆生指數上漲 0.97%，上海綜合指數收低 0.77%。

上週五，美國股市上漲。道瓊收高 0.3%，S&P 500 上漲 0.5%，Nasdaq 漲幅為 0.3%。S&P 500 與 Nasdaq 均創新收盤高點。

經濟數據方面，台北時間 20:30 美國將公布 3 月個人收入與支出。

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