前新北市長朱立倫接受《今日新聞 NOWnews》專訪，對於國民黨2020總統初選的紛擾，他坦然說出對於外界認為「國民黨黨內互打」的內心看法，也闡述他積極爭取2020出線，但如果「最後主投不是他」，他是怎麼想？

朱立倫在專訪中表示，「黨內互打不用錢」是大家長期以來對國民黨的嘲諷，也是一種自嘲，「最近朋友見到我說，你還好嗎？你受了多少傷？我都抱持著樂觀的態度，與其有這麼多怨念，我認為，不如好好說我的理念｣，「心中有很多不滿，日子不會好過，不如多講理念。因此我的臉書都有許多政策推出，不管是體育、電競、托老，不同的產業政策，都是我所堅持的」。

對於國民黨總統初選，朱立倫說，國民黨本來就要找最強的候選人，2020希望國民黨能夠執政，讓中華民國更好，這是他一路走來的理念。朱立倫說「要讓自己成為最強，成為提名人，這是我的目標，但也不一定最後非我不可，但黨一定要選出最強的候選人」。

朱立倫指出，「現在我們是一手好牌，勝過一手爛牌，這是好事，因此大家要比好，不要比爛，要讓民眾知道國民黨的候選人都是很好的，因此不要『黨內互打不要錢』，不要惡意攻訐自己的同志，不要讓自己的同志受到傷害，大家要相互支持、水漲船高，最後才能產生代表我們團隊的主投、主戰人選，大家一起來支持他，這團隊才能贏」。

對於前立法院長王金平一度抱怨「全民調」不公平？以及朱之前主張的「程序正義」是什麼？朱立倫說，「我不是批評這個做法，初選辦法從年初討論到現在，始終尚未定案，我唯一要求的是盡快定案，不管是什麼遊戲規則，趕快訂出來，這就叫程序正義」，「從年初的時候，我是第一個講採用全民調的人，當時有不同意見，說要加入多少比例的黨員，我也說ok，反正就是要盡快訂出來」、「我沒有任何的抱怨」。

高雄市長韓國瑜被蔡正元指收黨主席吳敦義資助的4千萬元助選金，朱立倫認為，要指控別人要有明確的證據，「韓國瑜已經明確說了，我當然相信自己同志，相信韓國瑜」。朱立倫提醒，「伸手不要打自己人，黨內初選只是過程，結束後，大家還要一起打選戰。如果初選過程傷害到同志，就是傷害我們自己的黨」，「雖然我不太會打棒球，但現在黨內有幾名很好的投手，每人各有所長，我之前才說國民黨不能全黨靠一人，更不可以打到全黨剩一人，搞到觀眾沒半人，這就是不要讓民眾看到政黨的內鬥、內訌，而是要看到國民黨更好」，「這就好比一支球隊，在逆境當中，大家都能不斷努力，這才是大家應該要有的心態」。

在談到「郭台銘要參選，黨中央就承認郭的黨籍；韓國瑜發出五點聲明，中常會馬上達成共識幫韓解套」，是否有「因人設事」偏心的感覺？朱立倫說「我還是一句老話，我沒有抱怨，但我不是佛系」，「我對外絕對是敢衝、敢嗆，但對自己的黨內，我沒有那麼多抱怨」，「我只在牛棚苦練，提出自己的理念，讓台灣更好」。

朱立倫強調，「我一直講，這只是過程，一個政黨好比球團，最後會決定誰去當主投」，「如果因為我的苦練，是我的話，我可以隨時上陣！」「當然，黨內其他優秀的主投也可以上陣，這是我的想法」。