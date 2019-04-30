「五一」勞動節即將到來，但勞團將再次走上街頭，並提出「多休假」、「多保障」兩大訴求！人力銀行進行調查，結果顯示最大過節願望，有65.6%希望調薪，但對照勞工們希望排名第二的「身心健康即可」卻很諷刺。因為調查顯示，有高達77.7%的上班族曾經在下班後處理公事，通訊軟體興勝帶來是爆肝風險。有88.2%的上班族，在下班或放假時繼續透過手機處理公務！

yes123求職網進行「勞動節願望與職場幸福指數調查」，結果在30日正式出爐。勞工們在勞動節這天，前五大過節願望依序為：「調薪」(65.6%)奪冠、「身心健康即可」(50.5%)排名第二、「每天準時下班」(40.2%)排第三，以及「存夠錢，買房子」(37.1%)、「換新工作或轉行」(31.1%)。

只是「身心健康即可」這個選項，對照上班族實際工作工時，似乎有點尷尬。因為上班族衡量每天「實際投入」工作的時間，平均達9.1小時。但想縮短工時也不容易，因為有45.9%的人透露，曾經被上司要求「先打下班卡，再繼續加班」的經驗，另外「熬夜通宵加班」的經驗，合計也占了54.7%。同時更有高達77.7%的上班族曾經在下班後或放假時，還把公事帶回家處理。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，由於智慧型手機普及化，加上通訊軟體、社群網站的便利性，已成為「變相加班」的導火線。調查顯示，有63.6%的人透露，目前手機狀態屬於「24小時開機待命」。

難怪有高達八成八(88.2%)的上班族，曾經在下班後或放假時，繼續透過手機處理公務！平均來說透過手機，每個月大概多花11.8小時處理公務，等於「變相加班」。結果導致惡性循環的「二十四小時責任制」：也就是訊息已讀！立刻回應！馬上處理！讓上班族聽到「叮咚」訊息提醒聲都有莫名的恐懼感、幻聽上身。

楊宗斌表示，這更意味著職場「行動化」、「數位化」，伴隨而來的卻是「爆肝風險」，因此提醒老闆與主管們，想在下屬下班、休假時傳訊或去電，應該更加謹慎為之，除了留意員工的身心狀況，也該更尊重同仁們的私人生活時間、空間。他也分析，「手機辦公」提出證據難度很高，想藉此提出加班費或補休申請，恐怕有大可能「看得到，吃不到」。