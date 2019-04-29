週一 (29 日) 交易，原油期貨收盤漲跌互現，WTI 原油期貨收復了上週損失的一小部分，但 Brent 原油期貨未能守住小漲幅而收低。

在美國川普總統向沙國與其盟國喊話，希望他們增產以降低油價之後，OPEC + 下一步行動出現不確定性。

然而，沙國可能很難找到增產的動力，彭博週一援引 IMF 數據的報導指出，沙國需要每桶約 85 美元的原油價格才能平衡今年預算，較去年 9 月預期的 73 美元價位還高。

Informa Economics 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，這 85 美元的數據「相當高」，但要刺激沙國增產的主要動機是停止流失市場份額給非傳統的美國石油生產商，同時最大化自身營收。

「他們可能會和俄羅斯一起在 6 月下旬的會議上決定提高產量配額，但這日後必然又是另一個問題。」他認為目前 WTI 原油價格適度的回彈「像是技術反彈，因為 6 月交割的 WTI 原油期貨測試上週五的低點失敗後產生技術反彈。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 20 美分或 0.3%，收每桶 63.50 美元。根據道瓊市場數據，WTI 原油期貨價格在連續 7 週收漲後，上週五大跌 2.9% 至 63.30 美元，致使全週收低 1.2%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 11 美分或 0.2%，收每桶 72.04 美元。該契約上週五收跌 3%，且將於週二收盤後到期。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，川普反覆試圖影響 OPEC 的產量決議，但目前 (川普) 一直沒有任何成功的證據。

「因此，市場為什麼現在要這樣關注呢？反正這些又不是真的，原油價格似乎因應川普言論而過度上漲了，無論這是否有意，都提供了市場減少曝險的完美修正機會。」

上週五原油大跌，係因 OPEC 秘書長 Mohammed Barkindo 稱未與川普談話，而外媒報導，沙國能源部長 Khalid al-Falih 也沒有參與這些談話，但隨後川普在推特上發文表示自己曾與沙國談過。

川普週五推文指出，「已與沙國和其他國家談過提高石油流量的問題，他們都同意。」

「上週稍早因美國宣布不再延續豁免權而引發漲勢，但上週五川普在推特上的言論造成大跌，現在仍不清楚 OPEC 和俄羅斯可能還會增產多少。」Steeves 說。

FXTM 的市場分析師 Han Tan 表示，採購伊朗石油的制裁豁免權執行嚴格與否，以及豁免權 5 月 2 日到期後，沙國和 UAE 等產油國能否填補據傳 100 萬桶 / 日的缺口，這些充滿了不確定性。

S&P Global Platts 報導，引述自一個伊朗廣播網站，伊朗國會能源委員主席 Fereydoun Hasanvand 曾警告，倘若全面制裁伊朗石油，石油價格可能飆升至每桶 100 美元以上。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.083 美元。該契約週二收盤後到期。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.055 美元。該契約週二收盤後到期。

6 月交割的天然氣期貨價格交易首日上漲 0.5%，收每百萬 Btu 2.593 美元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>