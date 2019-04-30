海軍陸戰隊出身的網紅成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，近來因為常常公開發表「愛國言論」，丟掉許多大陸廠商的業配機會，損失上看百萬元。不過，館長在臉書霸氣強調「為了台灣我可以不賺錢」，一語讓 4.5 萬粉絲讚爆，紛紛直呼「館長超帥！」

館長先前曾與許多政治人物同台直播，且不分藍綠，卻遭疑「騙藍又騙綠」；近日館長無奈在直播中表示，自己從來沒有因為政治人物上直播而賺取一毛錢。此外，館長近期頻對國民黨及大陸開砲，強調維護台灣主權，因此丟掉了許多大陸的工商合作機會。

昨（ 29 ）日深夜，館長在臉書貼文透露「很多工商，因為我近來狂轟中共，所以都取消合作，損失現在加未來約數百萬。」並霸氣表示「商人無祖國，這句話不適用我，為了台灣我可以不賺錢！」貼文短短 10 小時就吸引逾 4.5 萬網友按讚。

館長也在直播中提到，原本 5 月的工商活動都排滿了，現在卻很多都取消了，但他認為為了國家，這些錢可以不要賺，強調「我不是那些商人，商人無祖國，我不會講這句話，我是有國的，我的國家叫做中華民國！」館長指出，自己一年的工商上看上千萬金額，現在銳減 4 分之 3， 全因遊戲通通都是大陸廠商。

館長認為，自己有尊嚴、敢逆風，「為什麼我要做這種事？因為我要讓所有台灣年輕人看，台灣也是有骨氣的」。網友們紛紛狂讚「這個不推不行」、「館長超帥！」「賺錢也要賺的有尊嚴，這是做人最基本的底線」、「館長帥一波」、「館長你不是商人，你是真男人」。