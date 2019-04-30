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兩艘美國軍艦日前通過台灣海峽，這已不是第一次了。根據法廣（RFI）今（30）日的報導，中國軍方在威脅台灣，美國軍方的舉動是在向中方警告。在中方越來越把台灣海峽視為內海的時候，美國要讓這片「內海」公海化，國際化，而且不停地穿越，使之常態化。但報導點出，中國外交部的回應則顯得頗不尋常。
報導指出，周一，中國外交部記者會上，就兩艘美國柏克級神盾驅逐艦28日通過台灣海峽一事，發言人耿爽表示「全程掌握」，已向美方「表達了關切」，他希望美國「能夠慎重、妥善地處理涉台問題」。有分析指，給人感覺：過得次數多了，見怪不怪了。有點無可奈何，有氣無力。
報導認為，耿爽的上述回答，似已失去以往譴責、抗議，甚至顯出準備對撞的氣勢，美艦此次再過台灣海峽，顯示向巡航台海常態化邁進。
其實，美軍的行動可謂與北京「相向而行」。報導指出，去年開始，中國軍方不定期派出戰艦繞台飛行，3月31日，更有兩架解放軍戰機飛越台海中線，遭遇台方強烈抗議。
報導稱，中方似以此舉顯示習近平加快統一的決心，但此舉激起與台灣有《台灣關係法》維繫的美國的遏制。
報導提到，美軍從去年7月開始，10月、11月、今年1月、2月與3月都有軍艦穿越台灣海峽，密度越來越高，似已常態化。
法廣也針對4月6日法軍葡月號戰艦穿越台灣海峽一事一起觀察稱，北京方面也是美媒過了幾周爆出後公開提出抗議，法國的處理方式是「大事化小」，表示並非首次穿越台灣海峽，以往並無爭議。
報導指出，這件事是美國軍方向國際媒體披露了消息，並稱未來還會有包括加拿大、英國、日本、澳大利亞等盟國軍艦採取類似行動。有分析指，美方不僅僅在台灣海峽這塊「國際海域維護自由航行」，還有配套的戰略思考。
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