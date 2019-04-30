國民黨總統初選還未正式展開，不過黨內互打日趨激烈，看在有意參選的前新北市長朱立倫眼中，他也是憂心忡忡，朱立倫接受NOWnews今日新聞獨家專訪，將在今（30）日中午12時直播，朱立倫不但提出對黨內競爭的看法外，針對能源、經濟、兩岸、產業等政策，他也有精闢分析，敬請網友準時鎖定。

對於黨內互打問題，朱立倫呼籲黨內候選人要「要比好不要比爛」，他強調，「國民黨絕對不可以全黨靠一人，更不可以打到全黨剩一人」，「就是說你不要讓大家看到你的內鬥，看到你的內鬨，而是要看到國民黨的更好。」

對於外界質疑他是「佛系打法」，朱立倫澄清說，「我不是佛系哦，我對外絕對是敢衝敢嗆的，但是對自己的黨內，我沒有那麼多的抱怨，我不抱怨，我只苦練，當作苦練，我在牛棚苦練。」

談到兩岸政策，朱立倫除了重申，他如果當選總統，將力促兩岸在金門舉行和平會談，並發表和平宣言，同時他更進一步提出「金廈生活圈」，他指出，「金門跟廈門，如果能變成一個生活圈，不但能夠兩岸和平，而且這個生活圈，更是一個很好的一個經濟發展」，至於國安危機部分，朱立倫認為，怎麼樣去讓兩岸更和平，降低兩岸軍事情勢緊張，才是當務之急。

至於民進黨執政，飽受批評的促轉會跟不當黨產委員會，朱立倫也坦言，若他當選總統，「對於違憲的這樣的主張，我覺得真的不應該存在。」

在一小時的訪談中，朱立倫對於自己民調暫時落後，太太高婉倩對他參選的看法，以及會不會當韓國瑜、郭台銘二人的副手，以至於自己對副手人選的規畫，朱立倫都有精闢分析，更多完整內容，請鎖今天中午12時，由NOWnews主筆邱明玉、政治中心主任朱啟瑜共同主持的朱立倫專訪特別節目。