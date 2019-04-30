鴻海董事長郭台銘日前表態參加國民黨總統初選，他認為軍購不應該為買而買、錢花要花在刀口上，他強調「國防要靠和平」，還問「為何中國人要大中國人？」前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬今（30）日表示，我不認識郭台銘、沒見過他，對於他的說法不評論。

國防部捐助設立的國防安全研究院30日舉行成立一週年院慶，在記者交流會時間，媒體詢問郭台銘與高雄市長韓國瑜等人提出的國防政策，馮世寬表示，對這兩位候選人他都不認識，也沒私下來找過他做協商，所以不評論。

馮世寬強調，媒體與全國百姓要重視國防部發佈的新聞、對國防部有信心，因為國防部發布的新聞不是只有發言人、常務次長就可以決定，是經過審重考量，甚至透過國安機制才能決定，周邊的國家在我國國防部發言後，才會當成他們的新聞發布，因為那才是最正確的。

媒體又追問，郭台銘經常前往淡水武聖宮參拜，有沒有碰到郭台銘？馮世寬回應說，這些選舉新聞他都沒時間看，因為要把所有時間奉獻給所裡的同仁，領導院裡同仁做正確的研究方向。

馮世寬說「信仰是很奇妙的東西」，他還透露說，郭台銘每次去宮裡，他都不在，郭台銘從山西把關聖帝君請回來後，要求把關聖帝君像放在武聖宮駐錫三天，之後再請回家裡的佛堂。

馮世寬最後表示，個人軍旅生涯都非常忙，沒有機會認識大企業家，希望大家能夠相信。