去年九合一選舉拿下全國縣市長最高票的新北市長侯友宜，公布競選經費支出為1億3691萬元，而國民黨黨部並未提供任何的金援；侯友宜今(30)日被問到政黨捐款拿到0元時表示，選舉還是要靠自己努力，才是打勝仗的關鍵，政黨的支援沒那麼重要。

高雄市長韓國瑜的選舉政治獻金引發討論，侯友宜也公布競選經費支出共1億3691萬3096元，各項捐款收入約1億1731萬元，仍不足約1960萬元的部分，將以選舉的補助款充補，剩餘款項規劃全數做公益使用；以侯友宜得票數115萬5130票計算，約可領取3495萬元補助款。

侯友宜強調，雖然政黨捐款的部分是0元，但他認為選舉還是要靠自己，政黨的支援有跟沒有其實沒有那麼重要，重要還是要自己努力，才能夠決定能否打勝仗的最重要關鍵。

侯友宜表示，選舉之前曾舉辦大型活動，感謝民眾給予滿滿的支持，這些支持就化成他往前走的力量，他也相信當時政黨應該是很拮据、困難，所以黨部沒有給予任何的支援是合理、也是應該的；「路是要靠自己走出來的，政黨有沒有幫忙其實不重要，自己下定決心往前走，民眾就會給你滿滿的支持。」

媒體追問，黨內在競選期間對各縣市的金援差很多？侯友宜回應，這個無所謂啦！當他下定決心要參選，最重要的是靠民眾給予滿滿的支持，並不是要靠哪個單位或機構幫忙，至於別人拿多拿少無所謂，對他而言並不重要，自己要努力還是最實在。