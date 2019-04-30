中國官方稍早發布 4 月製造業採購經理人指數 (PMI)，數值低於 3 月，表現未及預期；今(30) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週二下午 2 點 47 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.29%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.04%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.28%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.17%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.40%，深證成指下跌 2.57%；南韓 Kospi 指數下跌 0.51%，日經 225 指數下跌 0.22%；台股收漲 28.67 點，至 10967.73 點。

中國國家統計局今日發布 4 月 PMI，數值為 50.1，較 3 月下滑 0.4 個百分點，表現不如預期，使經濟前景面臨更多不確定性。

企業財報優於預期、美中貿易協議前景樂觀，昨 (30) 日美股收高，道瓊工業指數收漲 11.06 點(0.04%)，至 26554.39 點；標普 500 指數收漲 3.15 點(0.11%)，至 2943.03 點；那斯達克指數收漲 15.46 點(0.19%)，至 8161.85 點。

週一標普 500、那斯達克指數皆創新高，前者今年累計上漲逾 17%，後者累計上漲約 23%。

美國商務部日前公布最新數據，3 月個人消費支出 (PCE) 較 2 月大增 0.9%，創 2009 年以來最大增幅；不過，核心 PCE 平減指數年增 1.6%，低於市場預期，為 2018 年 1 月以來最小增幅。

聯準會 (Fed) 將從美東時間週二起，展開為期兩天的會議，並於台灣時間週四凌晨，公布利率決議；外界預期，在通膨平緩的情況下，Fed 將維持「鴿派」立場，繼續暫緩升息。

歐元區昨日公布 4 月經濟信心指數 (Euro-zone Economic Confidence)，創 2016 年以來新低，低迷的經濟情勢，尚無復甦跡象；歐元區預計於倫敦時間週二上午 10 點，發布首季 GDP。

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