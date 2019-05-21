台北國際電腦展下周登場　最佳產品提前揭曉

全球科技盛會COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展），即將在5月28日至6月1日於台北市貿與南港展覽館盛大展出；共同主辦單位之一台北市電腦公會（Taipei Computer Association，TCA），於今（21）日舉辦2019 COMPUTEX TAIPEI暨Best Choice Award展前記者會，現場公布35件得獎產品。

得獎廠商包括華碩、微星、技嘉、NVIDIA、英飛凌、瑞昱、宏正、威剛、正文、圓剛、義隆、鈺創、精聯電子、元太科技、雲達科技、鈺登科技、優必闊科技、英霸聲學科技、力高創科、宇紘國際、捷濤等，展出涵蓋AI&IoT、電競娛樂、企業商務、影音串流、商務生活等五大數位經濟科技應用解決方案，也同步為COMPUTEX與 InnoVEX提前造勢。而最受矚目的年度大獎（Best Choice of the Year），將保留至電腦展開幕典禮中公佈並頒獎。

具 TCA 表示，個人、居家、垂直市場聯網化應用 是今年BC Award得獎產品主流趨勢。為了確保挑選出來產品具有突出特色，主辦單位特別邀請前經濟部長、現任工研院與資策會董事長的李世光博士擔任BC Award總評審長。

李世光博士指出，BC Award 2019是第十八屆舉辦，隨著時代與產業趨勢轉變，AI演算法、大數據及物聯網技術的普及，買家已經朝向採購完整解決方案，也讓BC Award以硬體為主軸的獎項，逐步轉型成以應用為導向的競賽。

今年BC Award有334件產品參與競賽，AI與資安類產品成長最快，電競以及零組件仍是報名件數最多的類別，初審選出90件進入複審，最後決審選出35件得獎產品。

跟往年相比，今年得獎產品最大特色，就是以完整解決方案進行呈現，而非單一硬體產品，顯示個人、居家與特定場域聯網化應用，以及娛樂化、智能化與安全性的需求大幅提昇。

評審團表示，不論是消費市場或是垂直市場，當使用者希望透過科技產品，解決使用者面對不同應用所產生之痛點，廠商如何能將透過軟硬整合之方式，將使用者的需求落實到自家產品上，解決使用者痛點，進而建構持續且長久的獲利模式，便成為評審關注的焦點。

以電競產品來說，除了因應使用者空間受限，廠商開始推出小型化機種之外，在軟體方面也深化與電競遊戲的結合度，甚至可因應不同遊戲軟體的差異，提供AI自動偵測遊戲調整功能，簡化使用者在設定上的複雜度，進而建立品牌忠誠度。