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奧地利聯合政府日前爆發通俄醜聞，總理庫爾茨雖然立即與副總理史特拉赫劃清界線，國會下議院議長今（21）日表示，將於下週發動不信任投票。一旦通過，庫爾茨將提前下台。

德國媒體上週公布一段隱藏攝影機拍攝的影像，畫面顯示極右派自由黨（FPOe）領導人暨現任副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache），2017年10月在奧地利國會大選登場前數月，疑似提供公共合約給自稱是俄羅斯達官顯要姪女的女子，以換取資助選舉，震撼奧地利政壇。

史特拉赫因這起醜聞於18日請辭，庫爾茨（Sebastian Kurz）終止18個月來保守派中間偏右的人民黨（OeVP）與自由黨的聯合執政，並宣布提前選舉。奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）已建議大選提前至9月舉行。

不過，下議院議長索布卡（Wolfgang Sobotka）今天表示，為確保「真實與冷靜的討論」，以及不干擾進行中的歐洲議會選舉競選活動，預定27日發動不信任投票。若不信任投票獲得通過，庫爾茨必須在大選提前舉行之前下台。

下議院宣布發動不信任投票的前一天，庫爾茨開除具爭議性的自由黨大將內政部長基克（Herbert Kickl），隸屬自由黨的內閣閣員集體請辭。

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