波士頓 Fed 分行總裁 Eric Rosengren 表示，美中貿易爭端帶來的不確定性，增加了他對經濟預測的下行風險，這是央行在利率政策上保持耐心的一個重要原因。

Rosengren 預計週二 (22 日) 在紐約發表演說，他在講稿中表示，長期關稅會威脅到經濟成長，並可能加劇市場波動。

他表示，雖然他假設的基本環境，是貿易爭端不至於嚴重擾亂全球貿易或全球經濟，但這種不確定性要獲得解決，恐怕將需要一段時間。

經濟合作與發展組織 (OECD) 在週一發布的半年報中表示，美中互徵關稅的貿易糾紛已經抑制了全球經濟前景，並將 2019 年全球經濟成長預測，由 3.3% 下調至 3.2%，是 2016 年以來最低的成長速度。

樂於維持利率不變

儘管面臨風險，Rosengren 表示，他仍然預計美國經濟將在 2019 年保持足夠的增速。

Rosengren 指出，聯準會任務的兩個要素，正發出矛盾的貨幣政策信號，低失業率暗示政策收緊，但低通膨則相反。

他表示，他並不擔心通膨，通膨可能只是暫時下滑，他很樂意將基準利率的目標範圍維持在 2.25% 至 2.5%。同時，美中貿易的衝突，是當前保持利率不變的一個理由，Fed 將等待，檢視相關預測是否可能實現。

聯準會週三將公布 4 月 30 日至 5 月 1 日政策會議紀要，可能會更多揭露委員會內部的各種觀點。Rosengren 今年擁有政策投票權。

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