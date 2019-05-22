彰化縣鹿港鎮頂番里埤頭巷專門製作獎盃的工廠22日中午傳出火災，起火點位於頂番婆一帶的鐵皮工廠，冒出濃煙讓路過人車都感到驚嚇，彰化消防局中午12點44分接獲報案，立即出動第三大隊、福興、秀水消防分隊前往搶救，消防隊費了約半小時才撲滅，火警發生時正好是午休時間，工廠的機具暫停，沒有工人在廠房內，起火原因有待消防局調查。

又發生工廠火警事件，鹿港鎮頂番里埤頭巷專門製作獎盃的工廠在下午12時44分發生火警，火勢竄燒一下子就燃成大片火海，濃煙蔽天，10公里外都看的到，消防局第三大隊長施順仁表示， 這家工廠佔地約兩百坪，受災面積約200平方公尺，謝姓負責人向消防人員說，發現時火勢已經很大，他先用滅火器滅火，卻無法撲滅，立即撥打119向消防局報案。

施順仁說，第三大隊接獲通報，出動全縣7個消防分隊25部水車支援及1部救護車搶救，消防人員42人、役男7人前往搶救，現場無人員受傷受困，13時29分火勢控制，由於火場緊鄰該工廠倉庫及鄰近工廠，消防局佈水線隔離，避免火勢延燒。

發生火警的永登豐企業謝姓老闆說，今天員工都出去送貨，中午時分，聽到禮品部的倉庫突然砰的一聲巨響，竄出火光，趕緊拿著滅火去滅火，已經來不及了，火勢迅速竄燒，已經燃成一片火海。

謝姓負責人說，工廠主要是做獎盃、獎牌零件加工及製作，以及禮品開發設計製造，包括公仔、工藝品等多元設計產品，這一場大火將工廠內即將交貨的獎盃、獎牌等成品，包括畢業生用品，全付之一炬，真不知道要怎麼向客戶做交代。