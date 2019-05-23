網紅成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前在直播中怒罵高雄市長韓國瑜，引發諸多「韓粉」和藍營人士不滿，又遭退役陸軍上校李天鐸指控有「 7 項前科」，讓他氣得曬出良民證破除謠言；新北市長侯友宜昨（ 23 ）日在臉書 PO 文情義相挺館長，立刻湧入「韓粉」暴怒質疑「當時沒有韓國瑜的幫忙，你在新北市能贏那麽多？」

館長近日在直播中頻罵韓國瑜，反稱讚侯友宜「只要你市長做得好，小弟就歡喜了！」兩人看似情誼深厚。對於館長近來陷入風波，侯友宜在臉書貼文力挺「我常常講，臉黑黑，心白白。館長陳之漢雖然充滿江湖兄弟氣息，但不能因為這樣就說他是壞人。」

侯友宜指出，自己認識館長有幾年，上過幾次他的直播，彼此討論過包括電競、運動、社會治安等議題，強調館長的見解往往反映多數市民的心聲，且館長熱心公益，經常回饋社會，尤其對軍公教、警消更是關心，捐贈健身器材外也親自指導，最近卻遭質疑有前科，申請良民證自清。侯友宜對此表示，「我想為這位朋友說句話，現在選舉一到，很多候選人想找館長合作，但支持者千萬不要因為抱持不同意見而相互攻訐，甚至抹黑。選舉是一時的，但台灣需要的是長遠的正向力量，才能支持整個社會往前走！」

貼文一出，卻立刻引發網友正反兩極看法，紛紛回應「腦中只有藍綠的人，當然看館長不爽，反正假清高跟裝斯文就留給那些人吧」、「館長就事論事，他說的哪一點有錯了？我不懂，為什麼支持一個政黨或一個人，就要無條件支持到底？做不好、背信忘義難道不該譴責？」「尊重侯市長，也請勸勸館長不要一直罵韓市長，謝謝喔！」

同時卻引發諸多「韓粉」不滿，怒嗆「你也知道選舉是ㄧ時的，當時沒有韓國瑜的幫忙，你在新北市能贏那麽多？」「牆頭草比壞人還不如」；館長也立刻在留言串力挺侯友宜「含吉粉都來罵我，不要罵侯大哥，來中來」。