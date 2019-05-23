週四 (23 日) 美國總統川普表示，華為爭議可以在美中貿易協議中得到解決，並且補充表示，美中雙方達成協議的可能性很大。

美國總統川普有意將華為列入美中談判討價還價的籌碼，他週四 (23 日) 於白宮受訪時表示：「華為爭議有可能納入貿易協議，而且不提供細節。如果我們達成協議，我可以想像華為被包括在某種形式或某種貿易協議中。」

川普談到 160 億美元的農業援助計畫過後，他表示：「華為是非常危險的。你從安全的角度看待他們所做的事情，從軍事的角度來看，這是非常危險的。」

美國商務部上週將華為列入貿易黑名單，因為華為涉嫌經濟間諜活動，且違反美對伊朗制裁，這引發華為的供應鏈大規模中斷供貨，儘管美國商務部隨後向華為提供了 90 天的緩刑，華為早已陷入四面楚歌。

英特爾、高通與博通皆表示，在另行通知之前不會向華為供應產品。美商 Lumentum 與 Qorvo 近期宣布停止向華為供貨。英國通訊運營商沃達豐和英國電信旗下的 EE 宣布暫緩推出華為 5G 手機和暫停華為 Mate 20X 手機預購。

美國還有意將五家中國企業列入貿易黑名單，包括全球最大影像監控產品製造商「海康威視」。

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