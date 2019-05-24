2019蘇迪曼盃8強，中華隊經過昨天一日休兵，今早11點將對上印尼，雙方對戰名單出爐，我國前3點和前役相同，「世界球后」戴資穎擔任第2點，盼能一掃前役爆冷陰霾。中華隊力拚締造最佳4強紀錄。

小戴今天要對上世界第15的19歲小將Gregoria Mariska Tunjung，雙方過去只在2017年6月印尼公開賽交手過，小戴以21:13、21:16直落二勝出。

過去中華隊最佳戰績為8強，今天和印尼爭奪4強門票並不輕鬆，除了小戴比較有望拿下，第一點男雙「麟洋配」就將交手世界第1的印尼男雙組合，第三點周天成對上Christie生涯5戰皆墨，最後兩點印尼都派出世界前十組合，中華隊想要突圍並不簡單。

第一點：男雙 李洋/王齊麟vsMarcus Fernaldi Gideon／Kevin Sanjaya Sukamuljo

第二點：女單 戴資穎vs Gregoria Mariska Tunjung

第三點：男單 周天成vs Jonatan Christie

第四點：女雙 白馭珀/吳玓蓉vs Greysia Polii／Apriyani Rahayu

第五點：混雙 王齊麟/謝沛珊vs Praveen Jordan／Melati Daeva Oktavianti