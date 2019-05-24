根據紐約聯準會 (Fed) 研究人員的最新預測，對中國進口 2000 億美元的商品加徵關稅將使美國家庭的平均年度費用支出額外增加 831 美元。

Fed 表示，週四 (23 日) 對新實施的 25% 關稅影響的預測，大約是先前估計的每戶 419 美元的 2 倍。研究人員表示，除了去年已加徵的關稅之外，最新一輪的加徵關稅可能會使美國家庭支出新增超過 1060 億美元。

如果標準無鉛汽油價格保持在美國汽車協會 (AAA) 的每加侖 2.84 美元平均水平，這相當於加滿中型汽車 15 加侖油箱大約 19 次。

831 美元可以支付每週雜貨店添購家用消費品 5 次。

最新數據並未納入中國報復性關稅帶來的任何進一步的不利經濟影響。從 6 月 1 日開始，中國政府將對 5000 種美國產品約 600 億美元加徵關稅至 25%，產品範圍從冷凍水果到伏特加。

川普的批評者一直在抱怨美國企業和消費者受到貿易糾紛的影響最大。他們表示，這可能會增加蘋果 iPhone 的成本，並使新的洗衣機、電視和電腦顯示器成本漲得過高。

本週稍早，耐吉 (NKE-US) 和 Under Armour (UA-US) 等鞋類製造商致信給川普總統，要求從擬議的關稅清單中刪除鞋類。

在其他地方，稅務分析師表示，關稅大戰可能會抺去 2017 年聯邦稅法改革帶來的經濟效益。雖然《減稅和就業法》創造了大約 34 萬個全職同等職位，但一位稅務分析師表示，美國的所有加徵關稅和中國的報復性關稅可能會削減 58 萬個全職同等職位。

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