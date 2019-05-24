民進黨日前召開中執會討論 2020 大選黨內初選相關議程規則，最終無法得到結論，黨主席桌榮泰宣布下周三（ 29 ）再議，隨後賴清德到場拋出新的民調對比方案，但旋即遭到蔡英文拒絕。對於中執會無法做出結論，外界有聲音將矛頭指向黨主席卓榮泰。對此，民進黨祕書長羅文嘉今日發長文表態力挺卓榮泰，更呼籲支持者別忘了信仰。

羅文嘉今日在臉書發文表示，一位在媒體工作的老友問：「卓主席為什麼那麼堅持初選制度，那有這麼重要嗎？」而羅文嘉回答：「那當然重要，你想看看，如果已經公告的比賽規則，在比賽進行中可以隨意更改，這個惡例一開，以後任何一次初選，只要掌握多數的人，都可以在初選進行中，指定修改對自己有利的部分，那還得了？」

羅文嘉指出，每一次大家都可以說這次不一樣，每一次也都會有情勢變化，如果真的不得不要做變更，也要有共識。共識建立，要有耐心，也要合理，不能只對自己有利，對別人不利。隨後羅文嘉感性訴求，「如果改變了年輕時堅持的價值，那我要如何面對年輕時的那個我？如果放棄了已成為血液一部分的信仰，那我還是我嗎？」

羅文嘉強調，現在投入反對中國霸權對台灣威脅的鬥爭，不是因為討厭中國，而是因為「民主信仰」。過去參與反對國民威權統治，支持婚姻平權，認為台灣的前途應由台灣人民決定，都是基於對民主程序與價值一樣的信仰。

羅文嘉呼籲支持者，「風浪會讓我們一時昏昡，黑夜會讓我們一時迷惘，但不要放棄我們的基本信仰。」更在文末標註「我要為卓榮泰加油當你選擇向歷史與制度負責時我是感動的」、「當你選擇人煙稀少這條路時我一定會陪你的」、「是因為一樣的信仰」。