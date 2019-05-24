蘇迪曼盃8強，中華隊今(24)日和印尼隊爭4強，第二點女雙由「世界球后」戴資穎對決19歲小將Gregoria Mariska Tunjung，小戴拒絕再度爆冷，全場僅用32分鐘就以21:16、21:14直落二勝出，幫助中華隊扳成1比1平手。

首點男雙，「麟洋配」李洋/王齊麟以兩個17:21，不敵世界排名第1的Marcus Fernaldi Gideon／Kevin Sanjaya Sukamuljo。中華隊以0比1落後。

小戴前役爆冷不敵韓國17歲新星安世英，今天8強對上世界第15的19歲小將Tunjung，雙方過去只在2017年6月印尼公開賽交手過，小戴以21:13、21:16直落二勝出。

首局前半段，小戴失誤較多讓戰局呈現拉鋸，不過小戴逐漸回穩以11:10進入技術暫停，短暫休息回來後，小戴無論技術或經驗都比 Tunjung更佳，率先取得6個局點，值得敬佩的是，小戴儘管領先多分仍奮力飛身救球，展現拚戰精神，最後21:16拿下首局。

次局，開始小戴雖先失分，但慢慢找回節奏打出一波8:1反超，不過Tunjung一路緊咬，直到13:14小戴開始加壓，讓Tunjung頻頻發生失誤，小戴再度拿到6個賽末點，最終Tunjung再見判斷失誤，小戴連拿8分以21:14勝出。

接下來三點將是：

第三點：男單 周天成vs Jonatan Christie

第四點：女雙 白馭珀/吳玓蓉vs Greysia Polii／Apriyani Rahayu

第五點：混雙 王齊麟/謝沛珊vs Praveen Jordan／Melati Daeva Oktavianti