川普出招強勢封殺華為，包括美國科技龍頭 Google 、英國芯片設計巨擘 ARM 、日本東芝都表態暫停與華為合作。華為遭遇跨國圍堵在全球科技企業間造成連鎖反應，台商自然也難置身事外。身為晶片代工大廠，已聲明會繼續與華為合作的台積電，或將成為下波風暴焦點。對此，財經部落客「定錨投資隨筆」指出，台機電將面臨三大潛在風險。

「定錨投資隨筆」在臉書粉專發文表示，最近看到很多散戶們想逢低抄底台積電，「定錨投資隨筆」提醒大家，目前台積電面臨三大風險：

1. 儘管台積電聲明，將維持對華為的出貨，但如果華為手機市佔率下滑，未來對台積電投片量還是會減少。不過，也有可能因為晶片自製率提高，反而追加對台積電投片，但這個可能性在 ARM 宣布加入抵制後降低很多。

2. 宣布抵制華為的歐美半導體廠，很可能是在台積電投片。就算沒有抵制，只要華為沒找到替代方案，缺任何一個元件的產品是沒辦法出貨的，會連帶拖累其他沒有抵制華為的公司。

3. 新台幣匯率今天（ 23 ）貶破 31.5 元，最近兩週持續貶值，反映外資撤出，對權值股的評價不利。

雖然台積電財務長出來發表聲明，表示不會下修公司財測，下半年業績強勁反彈。但如果中美衝突持續升溫，「定錨投資隨筆」認為台積電下半年業績展望依然趨於保守。「定錨投資隨筆」分析，華為釋出的市佔率，比較高機率會被 Samsung 填補，而 Samsung 手機的處理器一半採用自家設計，一半採用 Qualcomm ，不論哪個方案都是在 Samsung 投片（只有少部份 Qualcomm 處理器在台積電投片），比起華為手機處理器只要採用海思或聯發科的都會在台積電投片，差異很大。

「定錨投資隨筆」解釋，即使手機出貨量的總額可能不會下滑太多，但每家品牌廠的供應鏈是不同的，訂單分配就會有一些轉移。