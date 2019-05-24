（中央社舊金山23日綜合外電報導）全球最大社群網站臉書公司表示，今年第一季共移除22億個假帳號，此舉展現臉書不遺餘力打擊企圖損害臉書真實性的大量不法分子。

2018年第1季和第4季，臉書分別關閉的假帳號只有5.83億和10億多個。臉書表示，大多數假帳號在創建幾分鐘內就遭移除，所以沒有計入臉書密切觀察的每月和每日活躍用戶指標中。

臉書產品管理副總裁羅森（Guy Rosen）今天告訴記者：「有愈來愈多假帳號是由垃圾郵件發送者所生成的，他們不斷試圖要躲避我們的系統。」關於創立垃圾帳號，羅森並沒有指名任何特定團體或實體。

臉書今天發表有關刪除宣傳毒品和槍枝販賣貼文的報告。臉書今年前3個月刪除逾150萬則有關販售毒品和槍枝的貼文，並表示報告最終會擴大到涵蓋其他類型的非法活動。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）說，臉書已大舉增加支出來嚴格控管產品。

臉書估計每月24億個活躍用戶中，有5%的假帳號尚未被發現。臉書也表示在打擊仇恨言論上取得進展，自動偵測到65%的仇恨言論已被刪除，而不是經過用戶檢舉。

羅森說，今年第一季臉書撤掉400萬則與仇恨言論相關的貼文，且持續投資能在各個地區以不同語言更能偵測到仇恨言論的技術。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080524