南韓最近發生一宗離奇命案，京畿道議政府市一名15歲少年熬夜讀了一整晚的書，隔天醒來發現爸媽跟姊姊全都倒臥在血泊中慘死，而且附近還有兇器，嚇的他趕快報警。

據當地媒體報導，這樁命案發生在5月20日，當天中午一名少年打電話報警，表示爸媽跟姊姊死了。他向警方供稱，自己熬夜讀書到凌晨4點，一直睡到快中午才醒來，起床後走遍屋內都看不到家人，直到打開姐姐房門一看，才發現爸爸、媽媽、和高中二年級的姐姐倒斃在地板上，現場到處都是血跡。少年當下立刻報警，跟警方說「我爸媽好像自殺了，請快點到我們家來。」

少年表示，事發前一晚，曾看到50歲的爸爸、46歲的媽媽、18歲的姐姐三個人，在房間內邊哭邊講話。爸爸因為生意失敗的緣故，欠下上億韓元的債務，當時家人在討論經濟狀況時，也曾出現悲觀的想法，而爸爸一直到凌晨4點都沒有睡覺。

警方初步調查發現，少年的父親之前經營自己的木工店，因為收款問題積欠了2億韓元（約520萬台幣），目前處於無業狀態，家中僅靠著在餐廳工作的母親，每月賺取150萬韓元（約39000台幣）微薄的薪資生活，經濟狀況非常拮据。事發前2至3天，爸爸也曾向親友借錢。

警方推斷，很有可能是絕望的爸爸先將睡夢中的妻子殺死，之後將女兒殺死，再選擇自我了斷。但因為爸爸的傷勢相當嚴重，警方仍需進一步調查。

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