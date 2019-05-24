桃園市議員詹江村臉書今(24)日貼出一張由桃園市警局頒發表揚基層員警的榮譽狀，卻讓受表揚的員警哭笑不得；榮譽狀上記載員警的榮譽事蹟竟然是他自己與妻鬧離婚，車上燒炭被救回？搞了半天原來是文句措辭出了錯誤，讓救人的員警成了燒炭自殺的主角。

獎狀上的事蹟發生在今年的四月上旬，桃園市一名王姓的男子因為和妻子鬧離婚，一時想不開竟然在自己的車內燒炭企圖輕生，恰巧桃園市警局某派出所的員警巡邏經過，發現異狀上前查看才救回這名輕生男子的寶貴生命。市警局因為這件事頒發榮譽狀給有功的員警，但文義措辭上卻南轅北轍，讓人看了卻以為是這名員警想要燒炭輕生被另一位巡邏員警給緊急救出；市警局頒獎表揚輕生的員警，讓許多看到獎狀的人都丈二金剛模不著頭緒。

詹江村在臉書上表示，「這榮譽狀頒發的有點離譜，內容自殺者，是哪一個所的警察，名字，自殺原因，自殺方法，都載記清楚。根本是在揭人隱私，昭告天下嘛！」詹江村臉書發文後，市警局才發現出了包，立即發出新聞稿澄清：「有關網傳『表揚燒炭榮譽狀』一案，實情為本局同仁認真執勤救出燒炭自殺之民眾，本局為表彰同仁忠勤忠勇事蹟給予榮譽狀及1000元禮券，惟榮譽狀文字不慎誤植，造成同仁困擾深表抱歉」，同時表示會將這張榮譽狀立即收回更正外，另外還請局長、督察長親自到派出所向同仁表示歉意，同時市警局也拜託民眾不要再轉傳以訛傳訛傷害本局同仁了。

