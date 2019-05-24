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因推行脫歐屢遭挫敗，英國首相梅伊在不敵黨內逼宮壓力下，今（24）日哽咽宣布將於6月7日下台，保守黨新黨魁兼首相可望在7月20日國會夏季休會前選出。對此變局，歐盟表示，梅伊辭職不會改變歐盟與英國所達成脫歐協議的立場。

梅伊（Theresa May）3度提出脫歐方案都遭國會封殺，幾經波折才在4月向歐盟爭取到將脫歐日期延至10月31日，為讓「新脫歐協議」4度闖關成功，梅伊甚至鬆口願意讓脫歐公投死灰復燃，誰知竟引發黨內同志反彈，成為壓垮她的最後一根稻草。

保守黨主席路易斯（Brandon Lewis）今天聲明指出，黨魁候選人提名作業將於6月10日當週內完成，隨後展開選舉，以便趕在7月20日國會夏季休會前宣布選舉結果，新黨魁將自動成為新首相，「這是嚴肅的責任，特別是在我們國家如此重大的時刻。」

路易斯在聲明中也對梅伊表示肯定，並稱保守黨對她的決定感到難過，但能夠理解」，「她展現了偉大的奉獻精神、勇氣和堅持。她體現公職最高典範，她的辭職決定再次凸顯她的強烈責任感和對國家利益的一片赤誠。」

歐盟發言人安德瑞娃（Mina Andreeva）表示，歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）提到梅伊做出這項決定並不開心，他將會同等尊重及與英國任何新首相建立工作關係，且不會停止與首相梅伊對話，並強調歐洲理事會領袖對英國脫歐協議「已設下立場」，不會有所改變。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）對梅伊請辭表示尊重，承諾只要梅伊還在任，將以相同態度與她合作；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）希望英國在梅伊宣布請辭後，對脫歐立場「迅速做出闡明」。

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