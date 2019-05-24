（中央社記者康世人新德里24日專電）印度總理莫迪率領執政聯盟以壓倒性勝利贏得第2個任期後，迎面而來的除失業率高漲、資金緊縮、美國貿易壓力等經濟挑戰外，宗教問題及恐怖主義威脅也將是棘手難題。

印度總理莫迪率領的印度人民黨（BJP）以303席國會下院席次贏得絕對多數，準備展開他的第2個任期。但他在選舉期間及選前由政府發表的臨時性預算，提出包括1.4兆美元用於修建公路等基礎建設的各項鉅額開支該如何兌現，成為莫迪的首項挑戰。

除了基礎建設，莫迪還提出對中產階級減稅及提供農民現金補貼等政見，都需要找到財源兌現。

不過，為能實現上述選舉支票，莫迪政府於今年3月公布新財政年度臨時性預算時，已經把截至2020年的全年預算赤字目標擴大到國內生產毛額（GDP）的3.4%。但如果財政赤字擴大，將進一步影響到印度的國家財政評級。

此外，農村經濟因廢鈔政策和農產品收購價格過低而凋敝的現象，以及中小企業受到廢鈔政策、商品與服務稅（GST）衝擊，導致關門或裁員，使印度失業率攀升到45年來最高的6.1%，這也是莫迪第2個任期必須面對的挑戰。

德里大學教授米西拉（D.P. Mishra）告訴中央社記者，解決失業問題成為莫迪政府的重要挑戰。因此，吸引投資對於印度的發展和提升就業率都非常重要，莫迪政府如何擴大對外資的吸引力，成為解決相關問題的關鍵。

他還指出，提高教育的普及與品質，對於解決失業率也很重要，因為只有受教育才能提高人們的就業率，而給予弱勢族群和社區更便宜的教育服務，相形之下就非常重要。

此外，印度農民的經濟壓力很大，米西拉也認為，莫迪政府必須專注在如何發展農業，而非只是提供農民現金補貼。

莫迪昨晚在印度人民黨全國總部的勝選演說中表示，印度今後只有兩種階級，「一個階級是窮人，一個是努力消滅貧窮的人」。

但在莫迪發出豪語之下，以大企業為經濟動力的印度，貧富差距非常大。印度2018年的吉尼係數（Ginicoefficient）達到0.854，屬於貧富差距懸殊的國家。要如何解決貧富差距問題，也成為莫迪政府的重要挑戰。

此外，印度還有一項令人關注的議題，就是宗教對立激化。

在莫迪過去5年執政期間，針對穆斯林的暴力事件還有宗教衝突事件不斷激增，引發各界關注。甚至在印度人民黨獲得壓倒性勝利後，一些印度人民黨國會議員當選人已發表不利穆斯林社群的談話。

印度伊斯蘭大學教授逵瑟（Rizwan Qaiser）表示，可以相信的是，未來5年，針對穆斯林的仇恨政治與暴力將會攀升，但穆斯林社群不必害怕，因為印度就是他們生長的土地；穆斯林能夠做的，就是致力貢獻印度社會，勇於站出來為自己的權利奮鬥。

對外界憂心印度未來恐成為更印度教化與神權化的國家，印度人民黨發言人柯立（Nalin Kohli）告訴媒體，這種擔憂是虛構的，印度人民黨沒有歧視性，個別黨籍國會議員對穆斯林的評論，不應視為黨的思路。

除了國內的經濟與政治問題，美國總統川普政府持續加大對印度的貿易壓力、中國持續在南亞擴張及蠶食中印邊界有爭議的領土、巴基斯坦的恐怖主義威脅，也都是莫迪第2任期所面臨的難題，等待他靠智慧一一化解。（編輯：周永捷）1080524