針對台塑要求自家受損的員工寫下「調查表」，立委劉建國要求勞動部介入了解，是否有違反勞基法或相關法令；台塑企業麥寮管理部副總陳文仰24日說明，對受災員工發放調查表，目的是要關心員工家中實際災損情形，並未有立委所述強迫員工簽署切結書，要求不得申報災損的情事。

劉建國指出，台塑雲林六輕氣爆已1個多月，事後傳出農漁業災損、住宅倒塌等災情，台塑雖允諾負責賠償，但雙方4度協商仍喬不攏，經濟部及工業局對賠償事宜也不聞不問。

劉建國強調，台塑要求自家受損的員工寫下調查表，調查表中提到自己願意放棄災損申報，這樣的內容真的出於員工真意嗎？而且台塑身為資方，又是肇事單位，讓員工寫這樣的調查表，合適嗎？為求保住工作的員工們敢不寫嗎？

劉建國要求勞動部介入了解，究竟多少員工寫了類似的調查表，這之間是否有違反勞基法或相關法令，經濟部與農委會也都立即介入，協助民眾向六輕求償。

陳文仰表示，針對立委指稱本企業要求麥寮鄉受災員工簽署切結書，放棄申報補償乙事，事實上是事故發生後，僅對受災員工發放調查表，目的是要關心員工家中實際災損情形；此外，並未有立委所述強迫員工簽署切結書，並要求不得申報災損的情事，且依麥寮鄉公所受理鄉民申請補償的案件，仍有許多實際受損員工申請補償。