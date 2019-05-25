▲開春迎來第一波求職旺季，統一時代百貨台北店首次與統一企業集團旗下公司，以及館內廠商聯合舉辦大型徵才活動。(圖／示意圖，NOWnews資料照片)
▲外貿協會今(108)年招考國際經貿人才，報名已進入最後倒數階段，即將於5月29日截止，預計錄取名額32名。(圖／示意圖，NOWnews資料照片)

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外貿協會今(108)年招考國際經貿人才，報名已進入最後倒數階段，即將於5月29日截止，預計錄取名額32名。貿協指出，新進員工大學畢業起薪4萬1仟元起，碩士畢業則是4萬4仟元起，且有派駐海外工作的機會，因此每年都吸引許多對於國際經貿行銷有興趣的求職者報名。

貿協指出，今年職缺除「國際市場行銷」、「商情研究」、「財務會計」之外，更涵蓋「數位行銷」、「數據分析」、「使用體驗(UX)需求分析專案管理」、「資訊專案管理」、「系統控制工程師」等領域，貿協期待新血加入，在世界舞台放膽發揮所長，協助業者走向世界。

薪資部分，貿協表示新進員工大學畢業起薪4萬1仟元起，碩士畢業4萬4仟元起，且工作內容多元，包括拓展全球市場、提升台灣產業形象、推廣服務業貿易、提供市場研析及商情、數位及電商行銷、運用大數據發掘商機、辦理台灣國際專業展、培訓國際企業人才、營運展覽館及會議中心、推動國際經貿聯繫等服務，加上有派駐海外工作機會，是擴張職涯及世界視野的絕佳舞台。

貿協表示，招考筆試訂於6月15日舉行，相關甄試簡章已公布在台灣金融研訓院網站「中華民國對外貿易發展協會專區」，考生亦可前往外貿協會網站「招考訊息」查詢，請考生留意報名時間，貿協薪資福利、升遷制度透明完善，培訓資源豐富，歡迎對貿易推廣工作有抱負及熱情的人士加入團隊。

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