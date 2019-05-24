中華職棒二軍今（ 24 ）日由中信兄弟出戰 Lamigo 桃猿，雙方因為觸身球爆發衝突。中信兄弟總教練二軍林威助直指是因為對手不滿大幅領先盜壘才故意報復，引發對於棒球場上「潛規則」的論戰。對此， Lamigo 桃猿二軍總教練林振賢回應「怎麼可能是故意的」。

當時比賽進行到 6 局下半，中信兄弟 9 ： 1 大幅領先桃猿，無人出局蘇緯達被保送，由於一壘無人防守，蘇緯達於是跑上二壘，一出局之後，曾陶鎔上來打擊，被桃猿投手賴達官觸身球打中背部。引發中信總教練林威助不滿，上前理論問「故意的嗎？」桃猿休息室也板凳清空，並有發出聲音喊「故意的啦！」讓林威助更加不滿，雙方爆發口角。根據媒體報導，林威助認為，二軍是需要磨練的地方，積極進攻、練習戰術是基本的事。並且直指林振賢授意投報復觸身球。

林振賢透過電話回應澄清，他當時根本沒聽到林威助教練喊的話，也沒有回「故意的啦」這句。他當時上前，並和林威助理論的是「林桑，贏那麼多分，一壘手也沒牽制於壘上，有必要這樣跑嗎？」另外林振賢也表示，這也不是中信兄弟第一次在大比分情況下盜壘「打棒球有需要打到屈辱對手嗎？而且今年二軍已經第 3 次了」。

至於是否有授權投手投報復觸身球，林振賢則否認「怎麼可能授意」，並且指出，曾陶融剛好前次打擊打了右外野全壘打，投手想塞內角近身球來壓制，可惜控球不準才打到。林振賢表示，曾陶鎔也是他在 2017 年冬季聯盟指導過的選手，且也知道身體健康是選手最大的資本，「本隊一直以來也沒有此文化。」

對於發生口角，林振賢認為是當下大家不舒服，想要保護球隊的對峙氣氛所致，「並非真的丟故意觸身球還嗆聲」。林振賢強調，「在場上報復對手最好的方式就是贏球而非觸身球，我會再教育選手。」



▲二軍衝突時，觀眾所拍下的影片。（影片來源自YouTube，如遭刪除請見諒）