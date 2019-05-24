野村證券 (Nomura) 近期警告，目前有三大因素可能在 5 月底前重挫美股，引發市場拋售的第二次浪潮，這些因素分別是：經濟衰退憂慮、聯準會謹慎舉措，以及 5 月底市場波動性定期上升。

野村證券 (Nomura) 跨資產策略師 Masanari Takada 近期寫道：「對經濟衰退的擔憂加劇、聯準會 (Fed) 將更加謹慎，以及 5 月底市場波動性定期上升，這三項因素加在一起可能足以令股民難以承受。」

川普祭出華為禁令後，美中貿易戰儼然走向科技冷戰，全球經濟成長堪憂，市場避險情緒濃厚，導致美股主要指數近期承壓。本週迄今道瓊指數下跌 1%，標普 500 指數 (S&P 500) 下跌 1.3%，這讓投資者惴惴不安。

截稿前，道瓊走勢圖。(圖片：investing)

Masanari Takada 在給客戶的一份報告中寫道：「近期市場情緒不佳，投資者應關注近期全球股市的潛在下行風險。我們認為第二波拋售潮可能仍將來臨，而且風險平價基金 (Risk-Parity Funds) 將在月底重新調整其投資組合 (可能是賣股和買債)，因此我們認為最好對下週波動性躍升保持警惕。」

全球宏觀避險基金等短期市場參與者已開始拋售美股，轉向買入債券，鼓勵其他投資者也採取類似的悲觀的避險舉措。一些交易員還將標普 500 指數週四盤中跌破 2820 點視為關鍵技術指標，技術指標，可能進一步回落至 20 日均線 2800。

Masanari Takada 稱，在聯準會公布最新會議記錄後，投資者可能不太傾向於購買股票。儘管投資者仍然認為，聯準會很可能在 12 月前至少降息一次，但 5 月更為樂觀的市場基調可能會改變這種可能性。

Masanari Takada 解釋：「部分市場人士認為，聯準會不會在降息前讓金融市場過度惡化以試圖緩和跌勢。這種基調的變化可能會動搖基本面投資者的信心。」

Masanari Takada 表示，這些投資者一直在期待進行聯準會看跌期權，但同時市場可能朝著預期的壞消息，最終迫使聯準會執行預防性降息。

Masanari Takada 警告，波動的再次拋售潮仍可能在本月底前蔓延開來。根據歷史趨勢，5 月份波動性指標的衍生品往往翻倍，預示著未來 5 個交易日市場情緒可能呈現焦慮。

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