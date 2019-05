美國總統川普及夫人梅蘭妮亞於美國時間周五(24日)乘坐空軍一號專機前往日本,展開為期4日的國事訪問,預計將在日本時間今(25)日下午抵達東京。這也是日本改元令和後,第一位會晤新天皇德仁的外國元首。

In Alaska with our GREAT TROOPS, departing shortly for Japan! pic.twitter.com/9a72TMftpN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2019