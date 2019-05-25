（中央社記者陳至中台北25日電）十二年國教家長聯盟今天質疑「學習歷程檔案」制度會助長「多錢入學」。教育部澄清，資料建置以校內表現和學生修課狀況為主，「不需花冤枉錢」。

十二年國教家長聯盟今天在台北召開記者會，質疑教育部推動的「學習歷程檔案」，會將多元入學變成「多錢入學」。從國中畢業開始，就有補習班推出3年「一條龍」的全套服務，幫學生鎖定特定的大學系所，全程輔導準備專業證照、學術競賽，花費動輒新台幣3萬元以上。

家長團體並質疑，大學校系每年寒暑假推出大大小小的收費營隊，打出拓展學習視野、培養大學競爭力等訴求，讓學生以為對申請入學加分有幫助。

學習歷程是將現行甄選的「備審資料」數據化，高中3年逐年紀錄，升大學時就不必再花太多時間準備。但十二年國教家長聯盟認為，這項制度反而讓學生3年都不得喘息，必須天天戰戰兢兢，且對私立學校、有背景有人脈的學生更有利。

對此，教育部高教司長朱俊彰表示，學習歷程的目的是透過定期上傳和學校認證，只是讓現行的「備審資料」更有信效度，避免成績造假的問題發生。

朱俊彰表示，學習歷程以校內表現和修課為主，學生不必花冤枉錢去參加外面的營隊、檢定等。大學評量學生一直是「重質不重量」，學生和家長不要被坊間補習班誤導。

家長擔心逐年建置檔案，學生的學習狀況會被大學「看光光」。朱俊彰解釋，高三上傳資料時，是由學生自主勾選，大學端只會看到學生勾選的項目，而非看到所有的檔案。

至於家長團體擔心大學收費營隊與升學連結，朱俊彰說，大學校系舉辦營隊是善盡社會責任，目的是協助學習探索、未來發展定向，或讓高中生提早體驗大學生活，不宜直接和「斂財」劃上等號。教育部會特別要求學校辦理營隊時，不能跟升學做連結，相關老師在升學審查時也要有迴避的原則。（編輯：張芷瑄）1080525