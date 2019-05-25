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《傳說對決》GCS春季總決賽今（25）日在台北網球中心開打，支持TXO與MAD兩隊的粉絲可說是擠爆現場，兩隊粉絲都對自家戰隊今天表現充滿信心。現場除了有熱情粉絲外，官方也準備了裝置藝術、電玩機台、Cosplay等活動，相當豐富。

《傳說對決》GCS春季總決賽今日正式開打，由TXO對上MAD戰隊，兩大人氣戰隊粉絲也是相當相挺，現場前來為自家戰隊加油的粉絲相當多。《新頭殼》也特地訪問了兩隊的粉絲對今天比賽的看法與預測。

TXO粉絲相當看好自家戰隊能夠拿下冠軍。

首先訪問到TXO粉絲，當詢問是否有特別支持的選手時，TXO的粉絲不約而同地都給出了「沒有特別支持誰，全部選手都支持。」的答案，顯見粉絲對這群選手相當不離不棄；而TXO的粉絲也指出，由於TXO在例行賽時兩次擊敗MAD，雖然TXO選手有時會有太過自信而「浪起來」的狀況，不過TXO粉絲普遍認為MAD應該只能拿下一到兩場比賽，較看好TXO能順利拿下冠軍。

MAD粉絲認為，雖然TXO是難纏的對手，但還是認為MAD有機會奪冠。

而MAD粉絲則認為，輔助位Bunny選手會是勝負的關鍵，他們認為雖然TXO是不可小覷的對手，但還是認為自家隊伍應該能以4：3的比數拿下冠軍。

MAD工作人員發放海報等加油道具給粉絲。

而為了讓到場粉絲享有一個難忘的電競饗宴，官方也在現場準備了裝置藝術、電玩機台、Cosplay等活動。

現場人氣相當旺。

現場粉絲排隊入場。

工作人員也特別裝扮成《傳說對決》的小兵。

官方也在入口處裝設裝置藝術。

現場設有遊戲機台供玩家遊玩。

現場也請來Coser角色扮演遊戲角色。

玩家可以購買雞排與奶茶入場。

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