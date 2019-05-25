日職火腿隊今(25)日客場與西武獅隊交手，「台灣大王」王柏融擔任5棒左外野手，不但3局下演出驚人美技，在全壘打牆前起跳沒收中村剛也長打，4局上還對多和田真三郎敲出安打，最後西武靠著比賽後段攻勢超前，以7:5對火腿拿下三連勝。

火腿洋投Johnny Barbato，1局下就落難，一開始就被秋山翔吾敲出陽春砲，一番攻勢之後，森友哉、栗山巧敲出帶有打點安打，一開賽就送回4分。2局下秋山翔吾單場雙響，又敲一發陽春砲，幫助球隊5:0領先，也把Barbato打退場。

然而火腿也沒讓多和田真三郎好過，4局上2人出局之後，中田翔觸身球，王柏融安打、渡邉諒四壞攻佔滿壘，接著清宮幸太郎敲出本季首安，還帶有2分打點，下一棒的平沼翔太也跑出三壘安，將差距追至1分，最後再由石川亮的打點安打，將比數追平。

就在上原健太4局、公文克彦1局的優異中繼之後，火腿左投堀瑞輝登板投球，也讓西武開啟另一波攻勢，他被源田壯亮安打、敬遠山川穂高之後控球失準，連投2個四壞保送擠回西武超前分，隨後栗山巧高飛犧牲打，打回球隊第7分。火腿雖然在8局又發起一波攻勢，最後卻留下二、三壘的殘壘，9局最後反攻機會卻被増田達至三上三下。

王柏融此役4打數1安打，還演出一次守備美技，打擊率2成81，若他守備持續有好表現，下周末開始作客中央聯盟主場的交流戰，將有更多的上場機會。