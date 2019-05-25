（中央社記者余曉涵台北25日電）一年一度的澳洲「繽紛雪梨燈光音樂節VIVID SYDNEY」即日起開跑，今年首度與皮克斯合作，旅客可以透過天幕投影，欣賞「皮克斯：30年藝術與動畫」影片，一睹玩具總動員等知名動畫的幕後祕辛。

澳洲新南威爾斯省旅遊局從2009年起首度舉辦「繽紛雪梨燈光音樂節VIVID SYDNEY」，2018年參加旅客已突破225萬人，比首年成長達10倍之多，超夯程度媲美雪梨跨年活動。

每年集結燈光藝術家的創作所打造的「繽紛雪梨燈光音樂節VIVID SYDNEY」，今年展期為5月24日到6月15日，並在號稱南半球最大的戶外走廊展出，共有85個光雕作品展示在超過3公里的腹地，璀璨耀眼的七彩燈光打亮著雪梨的夜晚，熱鬧歡騰又夢幻浪漫的景象，非常值得造訪。

此外，今年與皮克斯合作更是一大亮點，旅客可以透過天幕投影，欣賞「皮克斯：30年藝術與動畫」影片，一窺玩具總動員、海底總動員等人氣動畫的製作幕後片段外，還有最新玩具總動員4的預告片段，讓不少旅客專程為此幕名而去。

除了皮克斯主題外，今年雪梨燈光秀還有許多豐富多元的主題，像是花卉植物、海洋生物、機器人等裝置燈飾，透過燈光、投影搭配科技的創意結合，呈現繽紛閃耀的光影效果。

旅遊業者易遊網表示，今年雪梨直飛機票較去年便宜，降幅最高近新台幣5000元，帶動不少買氣，相關旅遊商品買氣已較去年成長2成左右。（編輯：陳惠珍）1080525