福興鄉公所今(25)日上午於福興鄉九天寺舉辦福興西瓜節，彰化縣長王惠美、福興鄉長蔣煙燈等人共同推銷福興在地西瓜與農特產品。王惠美說，一年一度的福興鄉西瓜節登場，福興鄉的西瓜非常有名且好吃，夏天天氣炎熱，鄉親也能來吃西瓜、退退火，她鼓勵鄉親多多選購、品嘗西瓜，讓瓜農有更好的收入。

王惠美表示，今年福興鄉西瓜節活動沒有打折扣，縣府與農委會都有補助經費輔導協助活動的辦理，同時結合民間資源哥本哈根基礎建設基金(CIP)風能開發公司也贊助活動，讓活動更盛大，今年因為氣候不穩定的關係，西瓜有受到影響，縣府也與相關農政單位到福興去現勘，確定西瓜的災損可以獲得救助。

本次西瓜評鑑比賽將由臺中區農業改良場專家領軍的評審團隊，於5月25日舉行評鑑，評審項目分為品質組及重量組兩組，西瓜品質組的評分標準為果重、外觀與果型、糖度、肉質與肉色，西瓜重量組的評分標準則以福興鄉農友栽種的大西瓜為評比對象，依重量高低來評比，參加比賽的西瓜重量須達35台斤，且不可為水傷西瓜。

除瓜農評鑑活動外，民眾也可以參與西瓜趣味競賽，包含有西瓜挑重、西瓜接力、西瓜大胃王等熱鬧活動；今年CIP更化身農產宣傳大使，由台北辦公室發起西瓜團購，直接向福興西瓜產銷班許班長訂購，讓福興西瓜能飄香北上。

為行銷福興鄉西瓜，鄉公所特舉辦西瓜品質評鑑活動，且為提升農村產業文化之認同，也舉辦農村社區小旅行，福寶社區的酪農業及西勢社區現場DIY(遞福棒)，帶領民眾至社區參訪，並由社區人員導覽解說，使下一代能認同在地產業環境，同時提升農村生活品質。