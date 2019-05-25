▲交通部公路總局高雄市區監理所舉辦交通情家園心活動，該所政風室進行廉政及維護宣導。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.05.25)
▲交通部公路總局高雄市區監理所舉辦交通情家園心活動，該所政風室進行廉政及維護宣導。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.05.25)

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交通部公路總局高雄市區監理所於今(25)日上午，在該所苓雅監理站，舉辦「交通情、家園心」活動，希望藉此減少交通事故發生及對環境保育的重視。

▲交通部公路總局高雄市區監理所舉辦交通情家園心活動，由所長陳崑山主持。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.05.25)
▲交通部公路總局高雄市區監理所舉辦交通情家園心活動，由所長陳崑山主持。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.05.25)

高雄市區監理所「交通情、家園心」活動，是由該所所長陳崑山主持，此活動在所長陳崑山歌聲中揭開序幕，現場近千民眾熱情參與，並邀國軍人偶、閃亮單人舞苑、民族國小及凱旋國小熱舞表演，以活絡氣氛。

▲交通部公路總局高雄市區監理所舉辦交通情家園心活動，該所所長陳崑山帶動歌舞表演，為整個活動掀起高潮。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.05.25)
▲交通部公路總局高雄市區監理所舉辦交通情家園心活動，該所所長陳崑山帶動歌舞表演，為整個活動掀起高潮。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.05.25)

會中針對轄管之營業大客車業者選17位優良職業汽車駕駛人，以及交通安全及環境保護繪畫徵文比賽優勝人員，由所長陳崑山予以頒獎表揚，以茲鼓勵。

高雄市區監理所所長陳崑山表示，該所為使活動更生動多元，除了有假日門市，服務機車考照及申辦駕照、牌照異動的民眾外，也邀高雄市政府交通大隊、環保局、都發局、苓雅衛生所、苓雅稽徵所、慈濟、小港醫院、佑生醫院等機關團體，設攤位藉由趣味遊戲的方式，讓民眾輕鬆了解正確的行車安全觀念及環境保育的重要性。

活動現場，並以實際體驗的方式，如3D酒醉眼鏡模擬酒駕情境、內輪差VR虛擬實境，讓民眾體驗酒後視覺錯亂與開車的危險，並了解大型車內輪差及視野死角的觀念，行駛在大型車旁邊是多麼危險的，期能降低肇事率，另有露天電影院欣賞環保教育影片，藉由觀賞影片體認環保的重要性。

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