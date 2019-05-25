（中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電）5年一度的歐洲議會選舉結果即將揭曉，今年恐將是極右翼政治勢力擺脫邊緣化的關鍵年，面對「反移民」和「反官僚」挑戰來襲，一體化的歐盟正走向十字路口。

5年一度的歐洲議會選舉已在5月23日起登場，歐盟28會員國選民將直選出751位議員代表5億歐盟公民立法，席次依據人口分配，德國擁有最多的96席，法國其次為74席，人口最少的馬爾他有6席。

歐洲議會選舉雖是大規模的超級選舉，不過一般選民不熟悉也較不關心歐洲整體事務，歐洲議會選舉熱度愈來愈低，1979年時，歐盟各國平均投票率有63%，2014年僅降至42%。

但今年議會選舉熱度正在上升，受到歐洲多年經濟不振，加上接納難民及移民政策讓許多國家公民產生社會融合問題，極右翼政治人物尖銳的政治風格除受到媒體重視，更引起當地普羅大眾共鳴，法國、德國、義大利、西班牙的極右政黨勢力都在抬頭。

雖然5月23日荷蘭先登場的歐洲議會選舉結果是荷蘭親歐派意外擊退民粹勢力，但荷蘭在歐洲議會席次不到30席，德法義英前4大席次國的選舉結果更為關鍵。

根據歐洲聯盟（EU）今年4月一項研究指出，雖然中間偏右的政治勢力仍將是議會主流，但也承認極右派將擴大地盤，甚至有機會推進至前4大黨團。

今年恐是極右翼政治勢力擺脫邊緣化的關鍵年，這也為歐盟未來團結投下變數，當「反移民」及「反歐盟官僚」的極右勢力進入議會後，可以預見對歐盟提出團結一致的法案意見多多，一體化的歐盟正走向十字路口。

歐洲議會選舉將在5月26日結束，各國計票結果預計27日可望明朗。（編輯：王永志）1080525